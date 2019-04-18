媒體提問「媽祖特別愛你？ 」王金平：當然

2019-04-18 12:54

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨天自稱是「媽祖託夢」才決定投入國民黨總統初選，引發網路熱議；表態參選的前立法院長王金平今天受訪被問到「媽祖有沒有特別愛你？」他回應，當然，自己承受很多庇佑。

郭台銘與王金平私交甚篤，王金平表示，郭台銘事前沒有講過，也沒有透露心意，但2人是好朋友，2人好友也在居中安排會面；被問到若在初選勝出是否跟郭合作？王回應，誰出線，全體合作都是應該的。

針對郭台銘2次強調「不接受徵召」是不是在卡韓？王金平說，黨初選制度的建立是應該的，必須推出真正有使命感、最優秀的候選人，是最重要的目的；被問及「郭台銘在中國財產會是選總統包袱嗎？」王金平表示，郭要宣布初選，應該什麼都預想好了，至於「郭會選到底嗎？」王金平笑了笑說，不知道，要請教他。

針對韓粉到黨中央遞交6萬份連署書，要求透過「徵召式民調」納入韓國瑜，王金平表示，尊重但也期待黨中央趕快建立初選制度。

另外，被問到「媽祖喜歡誰？」王金平回答，祂喜歡所有眾生；記者追問「有沒有特別愛你？」王金平回應「當然」，自己承受媽祖各方面庇佑很多，感恩於祂。

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