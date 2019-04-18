郭台銘曾嗆廢死「一個禮拜就槍決」 他嘆冤案恐成冤魂

2019-04-18 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘表態參加總統大選，有人翻出他過往怒嗆廢死團體，支持死刑「一個禮拜就槍決」的影片。對此，廢死聯盟執行長林欣怡引用「我們與惡的距離」名句感嘆「一個國家要靠殺人才能撫慰人心，這個我沒有聽過！」

有網友找出郭台銘在2015年股東會中，曾因死刑存廢議題痛批台灣總統沒魄力，表示如果是他處理，「一個禮拜就槍決」，更怒嗆廢死的團體是不知人間疾苦的網路白癡。

林欣怡在臉書指出，郭台銘2015年時看待死刑的態度，至今應該沒有改變，「目前已經有朱立倫、賴清德和郭台銘表態支持死刑，也支持執行」。林欣怡提及死刑平反者鄭性澤，以及開啟再審的冤案謝志宏，憂心若如郭台銘說「一個禮拜就槍決，這兩位就會是他手下的冤魂」。

林欣怡呼籲，支持死刑沒有關係，但作為總統候選人應認真提出讓人民安心的政策，她引用「我們與惡的距離」名句「一個國家要靠殺人才能撫慰人心，這個我沒有聽過！」並感嘆「可惜在現實中，我聽過」。

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