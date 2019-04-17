男人出來選要靠女力？ 作家大讚「這位」沒人可以拖下水

2019-04-17 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天表示，媽祖幾天前託夢要他出來參選總統。對於眾人出來參選紛紛把女性拖下水，作家范綱皓今在臉書上發文表示，「蔡總統，本人就是女的，她沒人可以拖下水。」並大讚「台灣是靠女人撐起來的啦！」

范綱皓在臉書上表示，「有人出來參選要把阿嬤拖下水，有人把媽媽拖下水，有人把老婆拖下水，有人把女兒拖下水，現在還有人把媽祖也一起拖下水。」

話鋒一轉，范綱皓表示，「蔡總統，本人就是女的，她沒人可以拖下水。」范綱皓分析，「這應該就是所謂的：『每個成功的男人，背後都有個（群）默默支持他的女人』，但是，你若是『成功的女人』本身，你背後不會有男人，因為男人根本不希望你比他成功。＃所以要把你拉下台。」與財經專家胡采蘋在臉書上發表的看法相同，范綱皓也指出，「這些男人，要『承擔』，就有膽自己說出來，不要拖女人下水，真的廢！」

「郭台銘超強」，作家范綱皓也在臉書上嘲諷，「朱立倫、柯文哲、蔡英文、韓國瑜、吳敦義、王金平，所有人都去走了媽祖遶境，但是媽祖只有托夢給郭台銘。」

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