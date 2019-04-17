郭董稱被托夢、王金平稱被照顧 黃國昌：媽祖到底希望誰選？

2019-04-17 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕正在考慮是否參選2020總統的鴻海董事長郭台銘，今（17）日至新北市板橋慈惠宮與淡水武聖宮參拜媽祖與關公，稱媽祖叫他要出來做一些事情，但不正面回應是否參選。而有意參選的前立法院長王金平先前也曾說「大甲媽很關心很疼我」，對此時代力量立委黃國昌表示：「媽祖娘娘到底是希望王金平選，還是郭台銘選？」

綜合媒體報導，郭台銘於板橋慈惠宮參拜時表示，媽祖前幾天托夢要他出來做一些事情，出來不是為了賺錢與個人私慾享受，且媽祖把他當作乾兒子照顧。結束慈惠宮行程後，郭台銘前往淡水武聖宮參拜，表示：「我相信關聖帝君會在最短的時間內給我指示，我會再宣布如何為台灣的平民百姓、有發展的年輕人做事」。而離開前被媒體問到「確定參選了嗎」，對此郭台銘則回應：「要等祂們告訴我」。

近日大甲鎮瀾宮媽祖遶境，王金平也到場與鎮瀾宮董事長顏清標一起請媽祖出神龕，談及和大甲媽淵源，王金平稱「大甲媽很關心很疼我」，30多年前他沒被國民黨提名參選，後來媽祖請人告訴他，要他一定要參選下去，果然翌年參選，高票當選，並一路順利，當到立法院院長。

對此，黃國昌則在臉書發文表示：「媽祖娘娘到底是希望王金平選，還是郭台銘選？覺得很困惑...」，對此許多網友笑回：「一個媽祖各自表述」、「再一個媽祖就可以賣臭臭鍋了」、「媽祖是女子偶像團體，可能每個成員講的都不一樣，應該請經紀公司統一出面對外說明」、「不知道媽祖有沒有看他的眼睛」、「媽祖說要你出來選，可沒說要你當選啊」、「結論：媽祖同時派出兩位候選人參選總統，媽祖要分裂國民黨」。

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