郭董稱媽祖託夢要他出來 星雲法師曾讚：蔡英文是媽祖婆！

2019-04-17 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（17）日至新北市板橋慈惠宮與淡水武聖宮參拜媽祖與關公，稱媽祖託夢叫他出來做一些事情，下午於國民黨中央黨部領取榮譽狀後表示願參加黨內總統初選，絕不接受徵召，引發熱議。然而，網友卻翻出了2015年的舊新聞，當時佛光山星雲法師大讚總統蔡英文是「媽祖婆」，讓許多網友笑翻：「郭董夢中的媽祖婆跟蔡英文長的像不像啊？」

佛教四大山頭之一、佛光山星雲法師，2015年9月參加「余陳月瑛紀念策展」開幕典禮，當時的總統參選人蔡英文、高雄市長陳菊、前民進黨主席許信良均應邀到場剪綵，星雲法師致詞時表示：「余陳月瑛是佛光山的信徒代表，今天余陳變成媽祖婆，不只一個媽祖婆，高雄市長陳菊也是媽祖婆」、「現在在選總統、一定可以當選的蔡英文更是我們的媽祖婆」、「台灣的媽祖婆這麼多，媽祖一定會保護台灣」。

不僅如此，一向被認為政治色彩偏藍的星雲法師與蔡英文一同參觀展覽時，竟當著眾多媒體再次表示：「蔡英文是媽祖婆的化身」，面對星雲如此抬舉，蔡英文連忙說「謝謝」。星雲離開時，蔡英文也和前內政部長余政憲一同送星雲法師離開，連道：「謝謝大師！」

這篇新聞被翻出後，對比上今日郭董稱媽祖託夢，不少網友都感到莞爾：「現在是在上演諸神之戰嗎」、「郭董夢中的媽祖婆跟蔡英文長的像不像啊」、「原來是蔡進入郭夢中叫他選的，答案出來了」、「那應該不是叫他出來選，而是擔任閣揆」、「媽祖表示：最近好忙啊」。

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