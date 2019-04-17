政院假訊息第2波5修法 明起分批公布

2019-04-17 17:11

〔記者李欣芳／台北報導〕為防制假訊息的危害，行政院第2波因應假訊息的修法共修正5部法律，主要是針對網路散播不實訊息或謠言進行規範，將自明天（18日）院會起分批公布，明天將先公布3項修法，包括修正「刑法」第251條與313條、修正「陸海空軍刑法」與「公投法」，其中就「刑法」第313條妨礙信用罪，擬增訂透過網路散佈不實資訊者，得加重其刑1/2或可從重量刑。

鑑於去年發生「衛生紙之亂」，行政院擬在刑法第251條新增，未來若企圖影響「民生必需品」價格，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併20萬元以下罰金，對於在網路散布不實資訊者，研擬加重其刑1/2或可從重量刑。

第2波假訊息另外2項修法，「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」，行政院政務委員羅秉成仍在審議中，政院擬新增規定，凡企圖影響選舉之不實廣告，即時予以下架及移除，雖然大方向有共識，但對於兩法修正擬明定對於大眾傳播媒體業者收費刊播廣告，候選人或被罷免人如認為涉有散布謠言或傳播不實情事，得向法院聲請「緊急限制刊播令」移除內容，且法院應於2日內裁定，有關法院應於2日內裁定涉及法院權責，行政院將再做內部溝通後提報院會通過。

行政院在去年12月13日前閣揆賴清德任內通過第1波假訊息7項修法，包括修正「災害防救法」、「糧食管理法」、「農產品市場交易法」、「傳染病防治法」、「食品安全衛生管理法」、「核子事故緊急應變法」、「廣播電視法」，主要是對散播相關假訊息加重其刑期或罰鍰。第2波修法主要針對網路假訊息進行規範。

政院預定明天院會通過修正「陸海空軍刑法」，現行「陸海空軍刑法」第72條僅規定現役軍人意圖散布於眾、捏造關於軍事上謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，目前擬在捏造關於軍事上的謠言之外，增加現役軍人若在網路上散布軍事上的謠言，也要依上述規定論處。

明天院會也將通過修訂公投法，明定禁止中國、香港、澳門及外國等境外資金資助台灣的公投案宣傳廣告，港、澳、中國及外國等境外資金也不得委託刊播台灣的公投宣傳廣告，以避免中國等境外勢力干擾或傷害台灣民主、危及社會秩序。

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