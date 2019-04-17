郭台銘考慮選總統 王金平：兄弟登山各自努力

2019-04-17 13:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕鴻海集團董事長郭台銘有意參選2020總統，立法院前院長王金平說，歡迎郭台銘加入國民黨初選行列，並稱讚他是一位具有國際觀的理想領導人選，也說郭台銘跟他是好朋友，關係像打火兄弟。王金平表示，郭的幕僚致電給他，說郭只欠王金平人情，對此感到欣慰但他依然表達參選決心，未來「兄弟登山，各自努力」。

立法院前院長王金平今天早上11點至員林市福寧宮參拜，他以中華傳統宗教總會總會長身分頒發總會監事證書給福寧宮主委賴坤甲。國民黨籍前立法委員鄭汝芬、員林市長游振雄及爭取彰化縣立委第四選區黨內初選的前立委蕭景田、縣議員張錦昆等人都到場迎接，並陪同上香觀禮。

現場媒體詢問王金平對於郭台銘有意參選總統看法，王金平表示，「很歡迎郭台銘投入國民黨的初選行列」，他指出，體制內允許時間內，初選辦法也還沒有提出，還沒有登記，任何黨員就可以表達參選意願。

王金平也說，抵達福寧宮前就接到郭台銘的幕僚打電話來致意，除表達初選照走，並特別說了一句「這些人（有意參選的人）我都沒有欠人情，只有欠王金平人情」，他笑說，他擔任全國義消總會的會長，郭台銘則是擔任總顧問，每年過年也會送小紅包給上萬名義消，對此很感謝他，「大家都是老朋友、都是打火兄弟，也不知道他欠我甚麼人情」。

王金平也表示，郭董經營的企業營業額一年超過6兆台幣，他和國際也有很好的政商關係，是理想的國家領導人選，但他也有參選到底的決心和信心，這次參加初選的大家都認識，所以「兄弟登山，各自努力」，現在要看國民黨總統初選規定，大家再一起支持出線的候選人。

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