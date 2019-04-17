韓國瑜這句話踩習近平底線！ 醫師：看中共如何處理

2019-04-17 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪美9天接近尾聲，美西時間16日上午與前美國駐阿富汗大使艾江山（Karl Eikenberry）共進早餐，韓國瑜說，台灣最美好的資源就是民主，中國沿海城市上海或深圳可以根據台灣經驗，當國民所得達到1萬美金之後，也可以開始實施民主改革。醫師作家蔡依橙認為，韓國瑜這樣的說法是踩到中國國家主席習近平的底線。

綜合媒體報導，韓國瑜在與艾江山交換意見時表示，當中國城市的國民所得達到1萬美元的時候，整個城市居民的素質是不一樣的，像是過去台灣的經驗，當台北、高雄市長還沒選舉前，也是先開放議員選舉，才有後面的全面民主化。韓國瑜說，所以他提出，例如上海、深圳等沿海城市的國民所得達到1萬美金後，中國開始實施民主改革，如果那一天來臨，影響是非常巨大的。

韓國瑜的說法不但網友不買單，還被吐槽是想取代中國國家主席習近平，「果然要取代習近平了」、「習下韓上」、「空話 幹話 屁話 謊話」、「韓流席捲中國，中國民主化有望了」、「習下去 韓上來 中國發大財」、「韓的意思是窮人沒有投票權」、「去跟習大大講啊」、「韓以為自己是誰啊」、「小朋友的發言」。

醫師作家蔡依橙今天在臉書上指出，這發言應該是踩到習近平底線，中共政權有個底線，就是不准煽動任何對共產黨統治有影響的言論，結果韓國瑜連時機跟地點都說出來，一起看看中共會假裝沒聽到，還是真如杜紫宸所說，支援將要鬆手。

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