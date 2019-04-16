與史丹佛學生談兩岸議題 韓國瑜：盼兩岸領導人以智慧處理

2019-04-16 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜美西時間4月15日與史丹佛大學學生座談，就人才流動、兩岸議題、產業轉型、教育文化等議題交換意見，提及兩岸部分，韓國瑜表示，希望領導人能以智慧處理。

韓國瑜說，高雄因為薪水低、國際視野不夠、城市競爭力與發展不足，如何吸引外來人才並留住本地人才非常重要，因此他上任後提供誘因，已吸引鴻海投資並允諾招募3000個工程師、薪水5萬元。

在兩岸議題方面，韓國瑜希望領導人能以智慧處理，他說，我們有5000萬華僑看著台灣發展、是否願意以中華文化為根，若華僑願意支持台灣，則全力動員力量與資金將相當驚人。

他說，2020年後，我們將面臨極端政治帶來的高風險，因此才會提出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」20字口號，希望讓「台灣安全、人民有錢」。

對於產業轉型，韓國瑜強調自己對土地開發並無興趣，比較在意讓城市富裕、下一代受到更好的教育，以提升城市競爭力，我們已錯過時機學習深圳等城市高速發展模式，只期待雙方城市加強交流，並找到高雄自己的方式帶動城市的發展。

教育層面，他認為扣除教育部部編本的學習時間，剩下可彈性運用的時間相當有限，高雄距離營造雙語環境，將英文教育落實於數學、化學、體育等學科有非常大落差。

因此，有限時間將提升中英文雙語教育作為高市府優先工作，母語教育則可以活用社團推廣及在家學習的方式進行。

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