遊覽車迷航被疑「陰謀」 韓國瑜：只能說陰錯陽差

2019-04-13 13:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪美，原定當地時間12日上午與僑胞早餐會，疑因遊覽車司機迷航，迫使韓國瑜放棄早餐會而趕往機場，事後卻有韓粉傳出「陰謀論」，韓國瑜今對此指出不敢這樣想，只能說陰錯陽差，形同打臉韓粉。

韓國瑜4月10日起訪美9天，首站前往哈佛大學演講，並於當地時間12日上午在常熟餐廳與僑胞早餐會，許多僑胞一早就來到現場等待，但最後韓國瑜並沒出現，原來是遊覽車司機繞錯路，韓國瑜趕時間只好直轉往機場，並透過網路視訊向僑胞問候。

韓粉事後卻傳出「陰謀論」，直言根本綠營搞鬼，引起議論，臉書粉專「只是堵藍」則反問韓粉，美國是蔡英文管的嗎？網友也對韓粉的想像提出質疑，「被害妄想症」、「集體腦殘症」、「嚴重懷疑又是酒醉誤事」、「怪東怪西，就是不怪自己的幕僚安排不當」、「韓粉是中天幼幼台看多了嗎」。

韓國瑜事後指出，不想這樣子說，因為遊覽車駕駛實在是對路況很不清楚，15分鐘的路開了快1個半小時，最後實在到不了，必須趕機場；他不太清楚也不敢這樣子去想，往負面的方向去思考，但是呢，只能說陰錯陽差，對所有出席早餐會的僑胞們非常抱歉。

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