國民黨熱情擁共 學者批韓國瑜：你代表國民黨還共產黨？

2019-04-13 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學地政系教授徐世榮今（13）稍早批高雄市長韓國瑜「明年是中華民國生死保衛戰」是「練肖話」，隨後再批評中國國民黨棄老蔣、擁抱中共，「請問它還是中國國民黨嗎？」若國民黨已成泡沫，那韓國瑜是代表中國國民黨？還是代表中國共產黨？

韓國瑜美東時間11日參加美國波士頓的僑胞歡迎宴會，呼籲僑胞返台投票，稱「明年是中華民國生死保衛戰」；政大地政系教授徐世榮今（13）發臉書痛批，韓國瑜先前踏入港澳中聯辦並與國台辦主任見面，意即接受一國兩制台灣方案，宣告中華民國死亡，現出此言「真是練肖話！」

徐世榮稍後再度發文批評，當中國國民黨不再反共，甚至熱情擁抱中國共產黨時，「請問它還是中國國民黨嗎？」國民黨要如何面對蔣介石、蔣經國，和那些為黨國犧牲的反共先賢烈士及其遺族？國民黨對得起台灣人民嗎？

徐世榮指出，過去國民黨逼迫台灣人反共，若不從大抵就是殺無赦；但黨核心和從政黨員如今卻走進澳中聯辦及國台辦，接受一國兩制台灣方案，請問中國國民黨又當如何自處？

若中國國民黨不再反共，甚且熱情的擁抱中國共產黨時，徐世榮質疑，中國國民黨是否還存在？是否已經名存實亡？若國民黨已成泡沫，那「韓國瑜到底是代表中國國民黨？還是代表中國共產黨？」

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