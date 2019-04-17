玉山矽谷論壇 韓國瑜抱怨：政見一提出就飽受攻擊

2019-04-17 07:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜於台北時間今天凌晨3點至4點半，參加全球玉山協會矽谷論壇，致詞時強調他國發財，而我們在貧窮，台灣還在原地打轉，甚至向下滑落。他並抱怨自己政見一提出，就飽受攻擊批判。

韓國瑜表示，這次對高雄團很多團員來說，都是第一次，第一次進到哈佛大學，也做了第一場處女秀，第一次在洛杉磯看到那麼多僑民，第一次進到Stanford，好多好多都是劉佬佬進大觀園第一次，團員也收穫很多，除了到蘋果公司參觀、也看到特斯拉。

韓國瑜進入正題說： 「我們正在貧窮，我們的城市以及整個高雄，以及整個台灣。 」，所有周邊都在快速進步，我們過去認為比較後半段的，菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼，全部都在快速地追，甚至越南，都在快速地追。

韓國瑜表示，30年前各位在座包括教授在拚搏時，亞洲四小龍老大是台灣騙不了人，現在我們看一下，南韓國民所得到3.2萬美金，台灣還在2.5萬，香港將近5萬，新加坡6萬美金，到澳門8萬美金，台灣還在原地打轉，甚至向下滑落。

韓國瑜說：「他們發財我們在貧窮，這是台灣的現況，任何台灣的人，不管是政黨企業界士農工商，漠視了這個現實存在的殘酷，不是無知就是無能。」

他指出，高雄市的未來是一個潛力巨大的高雄，希望能得到灣區所有僑界、高科技企業界的幫忙及聯繫，如果未來要回到亞洲發展，整個舊金山高科技廠商可以優先選擇高雄，高雄是一個巨大潛力發展的城市，有非常好的大學、 空海港，非常好的地理位置。

韓國瑜強調，所以我們自己要自力自強，今年特別推中英文雙語教育，其實已慢了20年，一直爭取的自由貿易區，被罵的一塌糊塗，要做很多事情因為政黨政治干擾，使得政見一提出，飽受攻擊批判。

他說，但我們很清楚，高雄的未來一定要開通；就像宋朝女人裹小腳，未來高雄的未來一定不能裹腳，高雄一定要打開，開放是唯一的活路。

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