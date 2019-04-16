王丹強調台灣人須聽警告：統一那天什麼都沒有了

2019-04-16 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男星焦糖哥哥陳嘉行14日公佈，中國網友特地翻牆要給台灣人看的一封信，中國民運人士王丹昨（15）日在其粉絲專頁上表示，台灣人須好好聽聽、想想這個警告，否則待「兩岸統一後就什麼都沒有了。」

據陳嘉行臉書上PO的中國網友信上表示，希望台灣人快清醒，2020年別讓國民黨拿到政權，否則將會成為台灣最後一次選舉。王丹昨日貼文贊同回應，要台灣人真的須好好聽聽這個警告。他說：「2020大選，不僅僅關乎台灣的民主，也關乎中華民國的存在。如果台灣真的被中國統一，中共怎麼可能讓『中華民國』這個國家還存在？！」

王丹強調，「我可以肯定，兩岸統一的那一天，就是中華民國正式滅亡的那一天。這個是根本不用辯論的事實。」

王丹語重心長表示，不管是在乎台灣的民主，還是真的愛惜中華民國，都應當認識到，現在是生死存亡之際；不僅是綠營內部，就是綠營和藍營的真正的民國派之間，此刻都必須團結起來，絕對不能讓中共支持的主張統一的人2020年當選。「否則，台灣民主和中華民國，什麼都沒有了。」

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