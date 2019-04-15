「有些人心中台灣沒有2022年選舉」 這封信道破現況

2019-04-15 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕藝人焦糖哥哥陳嘉行今（15）日在臉書上出貼出1封中國民眾寫的信，「寫給還有最後一次選舉權的台灣人」，他解釋為何韓國瑜狂翹班、盧秀燕替統派開路，「在有些人的心中，台灣沒有2022年的（縣市長）選舉」，希望台灣人快清醒，「2020年別讓國民黨拿到政權。」

該名中國民眾指稱，2021年是中國共產黨建黨百年，中共打算那時要拿下台灣，這是所有在中國關心台灣的人都知道的事，「第一個百年統一台灣，才有第二個百年專制下去的理由」，中共從1949年建政起，先以宋慶齡、張瀾等人做為民主幌子，2016年迎奉回國父孫中山，現在只缺台灣。

中國民眾提到，共產黨不斷補強欠缺的「法統」，且認為兩岸之間還是處於內戰狀態，想超越「法統」又能統一台灣的手段，就是透過「和平協議」，這也是為何國民黨總統參選人們，一直要提到這件事情，「台灣，總能賣一個好價錢」，他強調，「這不是危言聳聽」。

中國民眾提到，他原先很納悶，為何高雄市長韓國瑜可以翹班，台中市長盧秀燕能給統派開路，「所有藍營的縣市首長們表現的這麽過火，難道他們不想在2022年拼連任了嗎？現在我終於懂了，原來在有些人的心中，台灣沒有2022年的（縣市長）選舉」。

中國民眾警告，有些人會覺得美國能夠做為和平協議與統一之間的一堵牆，但對中國而言，人命最不值錢，台灣海峽那麼小，共產黨可以不眨眼地隨意炸爛，「如果你非要說台灣可以攔下所有炮火飛彈，那我也是沒話講」，倘若不想開戰又不想統一， 「那麽台灣只剩下一條路了。2020年別讓國民黨拿到政權」。

焦糖哥哥陳嘉行臉書全文

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