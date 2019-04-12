挺小英連任！焦糖哥哥號召網友 今晚西門町表心聲

2019-04-12 20:49

〔記者李欣芳／台北報導〕「我們是辣台派，我們支持辣台妺（指蔡英文總統）！」。藝人焦糖哥哥陳嘉行發起「挺英小蜜蜂—2020行動」，號召台灣人在社群網站、走上街頭，在每晚20：20時，向世界表態支持蔡總統贏得民進黨總統初選、順利連任的主張，陳嘉行今晚號召網友在台北西門町捷運站表達挺「辣台妺」蔡英文的心聲。

繼政大、台大等大學生相繼表態挺蔡總統競選連任後，陳嘉行今晚也號召網友挺小英，他說，挺蔡英文在網路上已有不少論述，但不能只有網路發聲，要站出來才有力量，這是他個人發起的支持蔡總統的行動。

陳嘉行等人今晚6時30分起，在西門町捷運站6號出口，以不妨礙行人交通的方式，舉著「挺英小蜜蜂2020行動」，「2020為小英拚初選，為台灣贏大選」，並高喊「為小英拚初選，為台灣贏大選」、「我們是辣台派，我們支持辣台妺」等口號，力挺蔡總統競選連任。

陳嘉行指出，2018年底的九合一選舉，台灣被假新聞及LINE謠言淹沒，中國共產黨加強恐嚇及統戰台灣的力道，正當民眾普遍為未來感到憂心時，總統蔡英文扛起責任及壓力，強勢回應。本以為生活能回歸平靜，政府只需專心致力推動政策，但蔡英文總統卻面臨了黨內其他人挑戰，讓民進黨陷入分裂的危機。

陳嘉行強調，他們不想再軟弱，要勇敢站出來，迎戰中國勢力的滲透，堅定支持蔡總統贏得初選，順利連任，為台灣守下最重要的一戰。他並稱許蔡總統雖身為女性，卻堅定推動年金改革、轉型正義等改革，表現比男性還好。

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