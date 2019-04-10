台灣只有一個！蔡英文回應黨內初選「國家大於政黨」

2019-04-10 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選確定進入延長賽。總統蔡英文今（10）日今日在臉書指出，這場初選應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇，且「台灣只有一個，國家前途永遠大於政黨利益」。

蔡英文指出，「執政，是為了台灣前途的堅持」，是為了改革理念的實現。蔡從做總統第一天就知道，這條路會很艱辛，絕對會遍體鱗傷。留在自己身上的傷口，當然是國民黨和反對者攻擊的破口，但是如果大家一起來捍衛執政的價值，歷史將會證明，因為堅持改革和主權，現在的傷口，將是未來公道評價的勳章。

蔡英文提到，初選「目標不是誰的輸贏，而在打贏大選」，黨的任何思考和做法，都會得到蔡英文尊重，但重點不是誰的輸贏，應該是以如何打贏大選、繼續執政為目標。因為黨是大家的，成敗興亡從不繫於一人一派，而是所有同志願意共同面對、集體承擔。

蔡英文補充，「台灣只有一個，國家前途永遠大於政黨利益」。她覺得自己是身受人民託付的總統，相當了解自己最重要的責任是什麼：捍衛國家主權、捍衛執政價值、捍衛本土政權。做好總統每一天的工作，「這就是我的任務。」

蔡英文臉書全文

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