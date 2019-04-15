嘆台媒低級超乎想像 他揭媒體塑造「小英無能」手段

2019-04-15 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕今年是「台灣關係法」立法40週年，美國前眾議院議長保羅．萊恩（Paul Ryan）今（15日）上午率團來台，總統蔡英文也接見美方團隊，感謝美方40年來堅定支持，以及萊恩任內通過多項挺台法案。但有網友不滿地說，有些媒體刻意不報導該消息，讓蔡總統聲量低的誇張，直言這就是媒體塑造「蔡英文無能」的手段。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」貼出一張15日晚間6點前，媒體對於蔡總統接見美國聯邦眾議院前議長萊恩與其團隊的相關報導統計，表示一堆媒體整天罵蔡英文無能、不會做事、不會拚經濟、不會拚外交，但事實上是「美國政府高度看重蔡英文，不但簽署各種法案保障台美友好，允許官員來台灣交流，現在美國史上最重量級的前眾議院議長也帶領大批官員拜訪蔡英文，『這些事在馬英九任內連想都不用想』」。

「不禮貌鄉民團」不滿地說，有些媒體刻意不報導，讓蔡英文聲量低的誇張，更嘲諷「你們在各大媒體只會看到『韓國瑜』，韓國瑜昨天有沒有睡好？有沒有穿暖？昨天吃了幾道小菜？他們夫妻恩不恩愛？有多少韓粉為韓國瑜瘋狂？？」

「台灣人就在媒體刻意帶風向的狀況下，一步步走向愚蠢的境界。」該粉專提到，某家媒體沒在列表上，是因為該媒體報導蔡英文接見美方團隊的10則相關新聞中，「內容有一大半都是借美國大使的拜會，來藉機吹捧郭台銘和韓國瑜」。

該粉專感嘆，「台灣的媒體能有多低級，真相遠遠超乎我們的想像」。

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