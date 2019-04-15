美國大咖萊恩盛讚台灣領袖風範 「希望其他地方能更像台灣！」

2019-04-15 20:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前眾議院議長保羅‧萊恩（Paul D. Ryan）今天盛讚台灣是他國的模範。萊恩在台美40年友誼慶祝酒會上說，台灣是推展印太戰略「最好的朋友」，也讚揚台灣力行民主展示更好道路；萊恩提及美國對印太和全球的期許時，更直言「希望世界上其他地方能更像台灣、向台灣學習借鏡！」

美國在台協會（AIT）今天在台北內湖新館舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，現場政要雲集，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、前總統馬英九，AIT處長酈英傑、前眾議院議長保羅萊恩、艾迪強森眾議員等美國慶賀團成員均出席紀念。

萊恩代表慶賀團致詞，「我為各位帶來川普政府及無數華府友人最溫暖的祝福與問候」。

萊恩說，美台關係是美國國會兩黨難得有共識的議題，「而且是絕對的共識」，「台灣關係法」（TRA）的誕生則是國會盡職運作的超凡時刻之一。而自那時起，國會對台灣的跨黨派支持屹立不搖40年，這種深厚的友誼和跨黨派支持正是「兩國」（two countries）之間長久友誼的見證。

萊恩也再次提及美國的印太戰略，就是要確保印太區域的自由和開放能夠蓬勃發展，「台灣正是推展印太戰略最好的朋友」。萊恩也讚揚民主價值，引述美國副總統彭斯去年在對中政策演講中表示的「美國永遠相信，台灣力行民主，為所有華人展示了一條更好的道路」說，事實上，民主對所有人來說都是一條更好的道路。

萊恩說，美國對印太和全球的期許非常簡單：「一個自由、開放、繁榮及創新的社會」。美國也希望與世界上其他地方攜手合作，一同解決全球問題；他更說，「我們希望世界上其他地方能向台灣學習借鏡」，因為台灣不僅積極透過自身經驗協助他人，還幫助夥伴自立自強，「我們的世界急需更多像台灣一樣的領袖風範」。一席話引來滿堂喝采與掌聲。

立法院長蘇嘉全、法務部長蔡清祥、經濟部長沈榮津、文化部長鄭麗君、交通部長林佳龍、政委唐鳳與鄧振忠等政要均出席與會。鴻海董事長郭台銘也戴著印有中華民國國旗的帽子現身會場，與馬英九互動良久。

AIT 15日舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，總統蔡英文（中）、前美國眾議院議長保羅‧萊恩（右2）、美國眾議員艾笛‧伯尼斯‧強森（左2）、AIT主席莫健（左1）、AIT處長酈英傑（右1）出席。（記者方賓照攝）

前美國眾議院議長保羅‧萊恩致詞。（記者方賓照攝）

美國在台協會（AIT）今天在台北內湖新館舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，左起為AIT主席莫健、眾議員強森、總統蔡英文、前眾院議長萊恩、AIT處長酈英傑，五人今天在會前於新館國徽前合影。（AIT提供）

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