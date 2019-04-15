紀念美台友誼 AIT今晚點亮台北101

2019-04-15 20:35

首次上稿 19:33

更新時間 20:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑宣布，從今晚開始，連續3個晚上，台北101大樓的外牆上都將放送一段「美台友誼的特別訊息」，紀念「台灣關係法」（TRA）這項重要的立法里程碑。

今年逢TRA立法40周年，AIT今天在台北內湖新館舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，現場政要雲集，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、前總統馬英九，AIT處長酈英傑、前眾議院議長保羅‧萊恩、艾笛‧強森眾議員等美國慶賀團成員均出席紀念。

酈英傑致詞時說，TRA確立後，儘管美台雙方僅能維持非官方關係，但這關係絕對不是無足輕重的；TRA成為美台友誼的框架，嘉惠美台人民也為世界各地人們帶來益處。

酈英傑提及美台夥伴關係反映雙方的共享利益與共享價值，包括經濟關係、豐富文化、人權法治合作、安全領域合作促成全印太的和平穩定等。而真正連結美台的是人民間的關係。

酈英傑也特別在致詞中開心宣布，從今天晚上開始，連續三個晚上，台北101的外牆上都將放送一段「美台友誼的特別訊息」，紀念「台灣關係法」這項重要的立法里程碑。

酈英傑說，美台關係是一段關於「友誼、進步、夥伴關係與和平」的故事，我們所有人都是故事一環，盼望美台關係在既有根基上開創耀眼未來，朝下一個里程碑邁進。

台國在台協會（AIT）慶祝台灣關係法40年，今晚起在台北101大樓外牆點亮字幕。（記者黃耀徵攝）

台國在台協會（AIT）慶祝台灣關係法40年，今晚起在台北101大樓外牆點亮字幕。（記者黃耀徵攝）

AIT 15日舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，前總統馬英九（左二）、鴻海總裁郭台銘（右一）、立法院長蘇嘉全（後排左一）、中研院長廖俊智（左一）、交通部長林佳龍（右二）等人與會。（記者方賓照攝）

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