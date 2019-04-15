深化夥伴關係 蔡英文：樂意與美國持續分享民主經驗

2019-04-15 12:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美聯邦眾議員暨眾院科學、太空暨科技委員會主席江笙一行，說明台美有共享的價值和目標，未來台灣將與美國一起為區域的繁榮發展，做出更多的貢獻。

總統指出，江笙主席來自美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會，最近台灣有個新聞焦點，就是台美合作的「福爾摩沙衛星七號」。昨日國家太空中心也舉辦了啟運儀式，今日要到美國等待發射，對台灣來說，這是科技上令全國人民振奮人心的事。

總統進一步說明，福衛七號發射，是台美科技合作以及台灣太空科技發展的重要里程碑。在過去40年來，正因為《台灣關係法》所奠定的基礎，台美合作不斷立下新里程碑、邁向新的發展。

總統提到，今日她將出席《台灣關係法》立法及「美國在台協會」成立40週年的紀念活動，跟大家一起回顧合作歷史，也期許未來的發展。

總統也表示，上週，在《台灣關係法》立法40週年前夕，美國眾議院外交委員會通過「2019年台灣保證法案」以及「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案。這兩項議案對於台灣的國際參與、美國對台軍售、還有深化台美經貿關係等議題，都展現出堅定的支持。她也期待台美關係在大家努力和支持下繼續茁壯。

總統也感謝訪團在美國國會大力支持友台法案及決議案，跟我們一起強化台美關係。特別是在座4位眾議員，為了支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），去年聯名致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長，為台灣發聲。她要代表台灣人民，表達誠摯的感謝。

總統也指出，台灣和美國有共享的價值和目標，我們非常樂意跟美國持續分享民主經驗、深化夥伴關係，推展良善的力量，一起為區域的繁榮發展，做出更多的貢獻。我們也期待，訪團成員繼續給台灣最大的支持，讓台美關係在各領域的合作，有更豐碩的成果。

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