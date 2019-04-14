發文賀戴資穎 小英：「我也會面不改色地守住台灣」！

2019-04-14 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天透過臉書發文，恭喜戴資穎再次獲得新加坡羽球公開賽女子單打冠軍。蔡英文表示，只要永不放棄，就能創造出絕處逢生的機會。而她也會像戴資穎面不改色守住賽末點一樣，面不改色地守住台灣。

戴資穎今日在新加坡羽球公開賽女子單打中奪冠，而她昨日在4強賽中逆轉的情節更是讓人稱道。戴資穎在昨日的4強賽中，第1局原本以15比21落後對手，但第2局起她急起直追，漂亮化解5個賽末點，精彩逆轉局面。今天總統蔡英文也於臉書向戴資穎道賀，對於這場精彩的比賽，蔡英文深有所感地表示：「運動員面對的壓力，不亞於總統面對重大事件時，需要短時間內做出決策的壓力。然而透過長期且紮實的專業訓練，再加上永不放棄的鬥志，必定能創造絕處逢生的機會」。

蔡英文在臉書毫不保留地大誇戴資穎，她表示，戴資穎現在已經成為「史上積分最高」的世界球后，她個人的成就，讓台灣躍上國際版面，也讓世界看見台灣傲人的體育實力。蔡英文語帶佩服地寫道：「小戴在贏得比賽後向對手致意時，頭總是低得比對方更低，展現世界球后的氣度。」蔡英文更在文末表示：「戴資穎在比賽中面不改色地守住賽末點，而她也會面不改色地守住台灣」。

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