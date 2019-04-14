小英魔術初體驗 吳何從「空心菜」變出「民主牌」

2019-04-14 23:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕魔術師吳何在魔術中結合九二共識議題爆紅。蔡英文總統今晚在個人YouTube頻道放上最新一集「小英做什麼」影片，分享與吳何的魔術初體驗。吳何一見到蔡總統就送上一把「空心菜」，讓現場幕僚爆出笑聲，最後卻在巧妙的魔術手法下，那把「空心菜」變出蔡總統親筆簽下的「民主牌」，用變魔術心境譬喻總統改革心路歷程。

蔡總統今天在YouTube頻道分享魔術初體驗，吳何一開始先送上一把「空心菜」當見面禮給蔡總統，並請蔡總統挑一張牌，在牌上簽一個可以代表台灣的詞彙；蔡總統在紙牌寫上「民主」；吳何笑說，這張牌經過總統簽名後，會有總統命，「即使把它放到谷底，一樣會跑到最上面」。

蔡總統說，第一次近距離看魔術，不知道會發生什麼事，其實有點緊張。吳何之前「92共室」的魔術，讓很多人印象深刻。但是，她最佩服的，是吳何把政治跟魔術連結在一起，「他竟然可以從魔術師的心境，來同理體會身為總統的我，為了台灣而改革的心路歷程，說得非常透徹，我忍不住點頭如搗蒜。」

吳何用變魔術的心境譬喻總統改革的心路歷程，讓總統頻頻點頭，深感同意。蔡總統直說「好棒！好棒！你確定你不要從政？好像很有說服力！你40歲沒？」吳何連忙說「我不要、我不敢」。

吳何還提到，蔡總統在很多言論上，很在乎台灣的主權，其實，不只總統在乎，魔術師也超在乎的，因為每一次都會因為國旗問題造成很多不便，2014年的亞洲賽一堆台灣人舉旗子，對岸就沒有舉旗子，因為不能出現兩個中國，所以只要先舉就贏了。

總統府發言人林鶴明表示，吳何這些年常在國際間參與魔術比賽，台灣選手在國際賽事上常遇到中國用各種方式打壓，這些優秀表演者都點滴在心頭。透過這次和蔡總統合作交流，吳何跟總統分享他們參加國際賽事如何突破的努力，蔡總統也對魔術專業領域累積成果表示肯定，並親自參與體驗專業魔術的表演，以行動力挺台灣年輕優秀魔術師。

針對吳何將「台灣硬菜（空心菜）」融入魔術創意中，林鶴明表示，總統第一時間對於用青菜來變魔術也感到訝異，但是透過魔術師的解釋與演繹，原來魔術要傳達的宗旨，除了用「民主」代表台灣的價值，也把大家常用台語稱呼的「台灣硬菜」和「民主」變在一起，傳達「護民主、保主權、衛自由」的精神。

林鶴明指出，國政並不是變魔術，總統同時也在臉書預告明天上午她將在總統府接見美國聯邦眾議院前議長萊恩 （Paul Ryan），臉書也會直播。

蔡英文YouTube「小英做什麼 EP2」影片：

蔡英文臉書貼文：

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