AIT台美友誼酒會 統派場外抗議「AIT滾出去！」

2019-04-15 16:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在臺協會（AIT）今下午在內湖新館舉行「台灣關係法（TRA）」友誼酒會，總統蔡英文、美國前眾議院議長保羅萊恩與多位政要都將出席。不過場外聚集約20人，高喊「American Get Out（美國人滾出去）」。

AIT今天在台北內湖新館舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑、前眾議院議長保羅萊恩率領美國慶賀團與多位台灣政要均將出席紀念。

不過慶賀活動尚未開始，場外已經聚集約20人高舉中華民國國旗抗議，拉起「AIT GET OUT」紅布條。根據現場旗幟，出席單位包括如影隨形愛台灣聯盟與第三勢力333政黨團結聯盟等團體，高喊「American Get Out（美國人滾出去）」。抗議群眾訴求「不要戰爭、要和平！」；「美國不要干涉台灣內政！」；「台灣不要當美國棋子！」

抗議群眾控訴美國「賣武器給弟弟要讓弟弟攻擊哥哥」，除了要「美國滾出台灣」，也在現場高唱軍歌「夜襲」與中華民國國歌，強調「中國人加油！」由於AIT內湖新館將於5月6日正式運作，抗議群眾也說，當天也會來抗議。

至於抗議群眾聲稱有申請路權，卻被警方包圍，警方表示，一行人雖有向台北市申請路權，但未獲核准。

美國在臺協會（AIT）今下午在內湖新館舉行「台灣關係法（TRA）」友誼酒會，總統蔡英文、美國前眾議院議長保羅萊恩與多位政要都將出席。不過場外聚集約20人，高喊「American Get Out（美國人滾出去）」。（記者呂伊萱攝）

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