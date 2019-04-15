為挺韓國瑜！ 僑胞韓粉狂嗑冷凍包子 網友看了全傻眼

2019-04-15 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜正率團訪問美國，他在美西時間13日晚間在洛杉磯出席僑胞晚宴，現場湧入近千名僑胞韓粉，現場猶如選舉造勢一樣熱鬧，韓則滿臉笑容跟賓客打招呼。現場更有死忠韓粉直接拿出冷凍包子狂嗑，表情猙獰地大讚「好吃」，影片曝光讓許多網友看了直呼傻眼。

臉書「打馬悍將粉絲團」昨天分享一段新聞影片，畫面中可見，一名參與洛杉磯晚宴的韓粉拿著分到的冷凍包子迫不及待想「品嘗」，邊撕包裝紙還邊喊著好硬，接著便張大嘴一口咬下包子，臉上表情瞬間由喜悅轉為猙獰，邊說好硬邊吃得津津有味；另一名女韓粉秀氣地小口咬下冷凍包子，並大讚好吃，被問到冷凍的包子咬得下去嗎？她笑容滿面地回「土包子不怕」。

韓粉大啖冷凍包子的影片曝光後讓許多網友傻眼，紛紛留言「真的是人一韓腦就殘，冷凍包子會好吃？」、「看樣子就算是屎，他們也吃的津津有味。」、「韓導說韓粉有判斷能力，看到這幕我就了解什麼是他所謂的判斷能力了」、「含總招待餿水應該也會吞」、「好吃？頭殼壞了？」、「果然無腦」、「X 神經病 這群人真的瘋了」。

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