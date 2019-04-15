六輕氣爆原因是.......蘇治芬：人禍

2019-04-15 12:51

〔記者林國賢／雲林報導〕經濟部工業局今於雲林離島工業區舉辦「大型石化廠公共安全聯合督導」，立委蘇治芬指出7日芳香烴三廠氣爆是人禍，呼籲雲林地檢署啟動調查，揪出禍首負起責任。

蘇治芬說，根據台塑所提出工安事故調查與改善報告，她發現缺失太多、紕漏太多，這個缺失是人禍，這個人禍是誰？要負怎樣責任？不是台塑自主性管理就可以，發生火災把火澆熄就好，對社會就沒有責任了，這無法讓人接受。

蘇治芬指出，六輕氣爆牽涉到工安，因為「該做為而沒有作為」所造成的事故，負責督導的行政機關有沒有缺失，該負怎樣責任，這是公共安全問題，雲林地檢署應該啟動調查。

會議由台化針對7日氣爆簡報，台化指出，氣爆是芳香烴三廠液化石油氣管線破裂造成液化石油氣閃燃氣爆，已委由工研院取樣分析損壞機制，了解破管因並提出改善對策，同時會重制定檢測計畫，加強檢測，尤其高空管線檢測，會在一個月內完成。

蘇治芬認為這項改善計劃仍有許多問題關鍵點未提出說明與改善對策，將在立法院再提出質詢，要求工業局提出具體管理作為，她強調設備老舊、異常都是人禍。

麥寮鄉麥豐村長吳子瑋表示，今天台化提出檢討報告並無新意，他希望工業局應要求台塑提出賠償辦法，建立即時通報系統，同時針對六輕週邊村落訂出疏散計畫並加以演練。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/