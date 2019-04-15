連馬英九都砲 網評：韓國瑜這咖選定了

2019-04-15 08:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜痛批三任台大法律系總統，馬英九辦公室事後公開邀他參加經濟論壇，又被韓國瑜酸是補償作用嗎？還說要看時間與行程；網友對此議論紛紛，有人直言：這咖（韓）選定了，但也有人認為因為他不選、不用討好選民，才會一直批判。

針對韓國瑜批判前幾任總統，馬英九辦公室昨指出，要辦一個論壇研討，並將邀請韓國瑜參加；韓國瑜在美國被問及此事指出，自己是不好意思說，因為8年總統任內，該做的衝經濟、顧人民，讓整個台灣競爭力永保優勢，到底有沒有做到？大家自己去評論，退休後再辦經濟論壇，不曉得他的心理狀態是補償作用？還是希望全國民眾關心經濟？要看時間及行程，能排的出來，當然樂意參加。

網友對此回應討論熱烈，「就單純的想墊高自己」、「這咖選定了，直接挑三個前任的」、「他選前就在砲這三個了」、「想選的人會去捅馬蜂窩XD?」、「馬英九本來就欠砲」、「人紅神功護體」、「韓國瑜擅長用媒體推銷自己」、「不知道韓粉還藍粉，大概精神錯亂了」、「政治100分，整天在市長位子上打擊政敵」。

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