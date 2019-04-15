再嗆三任台大法律系總統 韓國瑜：經濟不行當然怪總統

2019-04-15 08:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜隔海開嗆三任台大法律系總統，讓台灣經濟與競爭力變殘廢，引起各界議論；他後來又說，不管政治或經濟都講心裡良心話，台灣經濟真的不行，當然要怪罪總統。

針對總統蔡英文在臉書發文指出，拚經濟不是喊口號，被外界解讀說是在酸韓國瑜？

韓國瑜回應沒有關係阿，重點是結果怎麼樣，在過程之中都有非常多的理由跟藉口，現在重點是當前2019年此時此刻四月份，台灣人民感受到的經濟生活是怎麼樣？拿出成績來嘛，已經執政三年了，重點是老百姓的感受是怎麼樣，現在大多數經濟，大多數台灣人民經濟的確是非常辛苦，這是騙不了人的。

馬英九辦公室指出，要辦一個論壇來研討一下，並將邀請韓國瑜參加；韓國瑜說自己是不好意思說，因為8年總統任內，該做的衝經濟、顧人民，讓整個台灣競爭力永保優勢，到底有沒有做到？大家自己去評論，退休後再辦經濟論壇，不曉得他的心理狀態是補償作用？還是希望全國民眾關心經濟？要看時間及行程，能排的出來，當然樂意參加。

對於陳致中回嗆，阿扁當總統時的經濟情況是三任裡最好；韓國瑜反擊，陳水扁對台灣經濟發展做出什麼貢獻，全台灣人民都看的見，到底是台灣人民有錢、還是他家有錢？大家心裡都看的很清楚，不要再去唬弄、欺騙，尤其是民進黨執治者，怎麼跟長期民進黨這些選民交待。

韓國瑜強調，經濟不好當然怪總統，他已講的非常清楚，三位台大法律系畢業的當了總統，快把台灣的經濟搞成殘廢。。

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