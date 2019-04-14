籲僑胞踴躍回台投票 韓︰誰給繁榮安全就支持誰

2019-04-14

〔記者王榮祥／綜合報導〕訪美期間頻頻被問及是否參選下屆總統？高雄市長韓國瑜昨表示，還沒碰觸到所謂二○二○年總統大選，找到時間會再跟大家說明報告。他同時呼籲兩千三百萬民眾好好思考，誰能帶給大家繁榮跟安全、就支持誰。

韓國瑜美西時間十二日傍晚抵達洛杉磯，當晚原要出席南加玉山協會晚宴，卻因身體過於勞累、臨時缺席，由副市長葉匡時代為向賓客致歉。當天上午，韓國瑜也稱因遊覽車司機迷航，直接趕往機場搭機，沒出席與波士頓僑胞的早餐會，改以視訊方式跟大家問候。

但根據三立新聞報導，韓國瑜缺席協會晚宴，是與妻子及從小一起長大的朋友相約吃飯，才委請葉匡時代為出席。

媒體形容僑胞熱情是總統級的？韓國瑜笑說不曉得，因為沒當過總統，但過去也沒受過這麼大的接待，所以沒有辦法比較。

對於參選總統？韓國瑜說，會找時間再跟大家報告。但他進一步指出，任何人當下屆中華民國總統，都有神聖的責任，必須要讓中華民國非常安全，事實上包括國外友人，都擔心台灣未來會越來越危險，所以他覺得安全是第一要務。其次是下任總統一定要讓台灣人民賺到錢，這兩、三年來人民過得非常苦，尤其是中低收入戶，所以他訂了一個標準，下屆總統必須要能做到「台灣安全、人民有錢」。

韓前一天晚宴跟僑胞說「明年一月十一日台灣見」，引發外界聯想？韓國瑜解釋說，這句話是說明年一月十一日是中華民國生死存亡保衛戰，希望台灣人民能夠擦亮眼睛，誰能夠保衛中華民國就踴躍投他一票，也希望海外僑胞能夠踴躍回台投票。

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