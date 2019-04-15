徵召韓出馬 中常委最快下週提案

2019-04-15

〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕國民黨基層力拱徵召高雄市長韓國瑜參選總統，層級逐步上升。中常委李昭平昨表示，將串聯中常委連署提案，建議黨中央在完成徵召辦法規則作業後執行徵召，並請有意參選者同意停止初選。國民黨發言人歐陽龍指出，基層意見黨中央都注意到了，請容許給黨中央彈性，向所有參選人作最有誠意的溝通。

國民黨總統提名陷入僵局，中央委員、黨代表上週向黨中央施壓，要求徵召韓國瑜。李昭平昨受訪表示，他上週已在中常會上發言，表達應改採徵召，他將尋求過半數中常委連署，最快下週在中常會上正式提案，改採徵召來決定國民黨總統候選人。

李昭平表示，黨內必須要推出民氣最高、最能為人民服務及最能凝聚黨內者，已有眾多基層表態支持徵召韓國瑜，建議立刻啟動徵召的初步計畫，儘速完成徵召辦法規則作業後再執行徵召；同時請黨主席吳敦義協調，對於能夠配合黨意、同意停止初選的原本參選者，由吳代表黨中央予以最高敬意。

中常委李德維強調，如要「棄初選、改徵召」，只要中常會通過就定案了，但會是最後階段，現階段不宜有相關提案，應先等韓國瑜從美國回來後，由吳敦義與幾位參選人談過後才比較可行。中常委江碩平也認為，應先等吳與其他參選人談過後，方向才比較確定，本週中常會上不會有改採徵召的提案。

江碩平坦言，目前問題是在前立法院長王金平身上，畢竟前新北市長朱立倫已表態徵召韓會配合，但王身為黨員，有參與公職選舉的權利，如要剝奪相關權利改徵召，必須要讓王心服口服，國民黨需要王的力量，相信事緩則圓。

連三任台大法律系總統

韓：台灣競爭力殘廢了

正在美國訪問的韓國瑜於美西時間四月十三日出席全球玉山經濟論壇。他會後嗆說，台灣鬼混了二、三十年，過去三任總統大概都是台大法律系的，三人當完總統，大概台灣的經濟跟競爭力基本上已經殘廢了。

韓國瑜說自己是高雄市長，可是不會永遠在高雄，常告訴官員如果不採取實踐、不採取行動，是官員的損失，而且不只有高雄，整個官僚體系改革力不夠，追不上社會進度，時常阻礙城市發展。

韓國瑜與洛杉磯副市長Nina Hachigian（右一）會面。（高市府提供）

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