王陣營：韓要黃袍加身 沒那麼容易

2019-04-15

韓是按摩浴缸 「塞子一拔水就流光」 王則是古井 取之不盡

〔記者邱燕玲、王俊忠／綜合報導〕國民黨內醞釀停辦初選、直接徵召高雄市長韓國瑜，已表態投入黨內總統初選的前立法院長王金平陣營靜觀其變。面對後續如何因應，王陣營核心人士昨指出，「我們先不吭聲」、「現在都不傷感情，讓韓國瑜先表態」，但韓「要黃袍加身沒那麼容易」。

核心人士 ：亡國民黨 深藍、韓粉也

王陣營核心人士表示，現在的國民黨有如當年的「主流VS.非主流」之爭，深藍陣營內對深藍支持者下達指令，從支持郭台銘、吳敦義到韓國瑜，變來變去，最後他們坦言內部有個「決策小組」，挑明「只要不是王金平，誰都可以」，這心態就是「只有我族類才行」。

王陣營核心人士指出，如果說「亡台灣，深綠、民進黨也」，那「亡國民黨，深藍、韓粉也」。當年韓國瑜走投無路時，有誰在幫助他？大家可理解要選立委的人會拉攏韓粉，但這非奪政權的正途。

王陣營核心人士形容，王金平就像一口古井，表面看起來平靜無波，但下面的水深不可測，要用水時取之不盡；韓國瑜則是按摩浴缸，按個鈕，水就噗噗叫，但塞子一拔，水就流光、什麼都沒有，最明顯的例子就是台北市長柯文哲。

「韓訪中、美後 原形已慢慢出現」

王陣營認為，韓國瑜在哈佛大學閉門座談時，喊出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」口號，讓中國網友氣炸，未來高雄訂單可能一下子就會被拉掉；而韓訪問中國大陸後「跌了一跤」，訪問美國後「連命都不保」，原形已慢慢出現。

王陣營核心人士表示，如果看民調就決定徵召誰，那韓國瑜會當選高雄市長嗎？呼籲黨內好好面對，用智慧解決，治理國家不能只靠口號。

卡韓？ 王金平：誰卡誰都不知道

對於有韓粉覺得王金平堅持參選是在「卡韓」、會成為韓的絆腳石。王金平昨午到台南市參加師範大學南市校友會年度聚會時重申，這個誰卡誰都不知道，每個黨員都有他競選的權利，不應該這麼講；至於「絆腳石說」，王笑說，對這個笑笑就好。

王金平表示，韓市長民調一直很高，但是民調還是參考，他自己慢慢有成長就好。對於台北市議會及一些美國僑胞有人說要立即徵召韓出來選總統，王金平說，每個政治人物都有他們的角色和需求嘛，所以他們怎麼扮演，大家都應該給予尊重。

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