他精選5則與韓國瑜無關「硬湊」新聞 網友全笑歪！

2019-04-14 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕任何事情都和「韓流發威」有關？高雄市長韓國瑜網路聲量高，有特定媒體則會拿他來進行「相關」報導。網紅「林妖」就整理出5則與韓國瑜無關的內容，但內容卻有出現韓國瑜的「硬湊」新聞，網友看完也全都笑歪了。

網紅「林妖」在YouTube整理出5則「內容與韓國瑜無關的韓國瑜新聞」，第5名為「烏金跟著「韓」流走！一週捕獲3.5萬尾烏魚」，他說這篇新聞標題乍看讓人以為除了人類和鳥類，「難道連魚類都挺韓市長？！」結果內容只是去年冬天台灣烏魚大豐收，和韓國瑜有關的連結只是去年市長就職午宴上，有這一道菜。

第4名則為「跟著韓流吃沙茶麵 台味閩式大PK」，林妖說，一開始看到這新聞，還以為在看美食節目「食尚玩家」，內容都在介紹台北市某家麵店沙茶麵，結果最後10秒鐘才提到韓國瑜訪中行，有機會可以吃到道地的汕頭沙茶麵。

第3名則為「韓國瑜拚訂單好『粥』到！ 港台粥品美味大揭密！」林妖說，這則新聞同樣都是介紹各種粥類的吃法，以及價錢，但最厲害的是，長達2分56秒的新聞中，除了標題外，就沒有再提到韓國瑜。

第2名則為「巧搭韓流話題！ 動畫片『包子』奪奧斯卡」，林妖說，這則新聞內容9成9都很正經地報導奧斯卡頒獎的結果，直到最後10秒才提到韓國瑜被說是「土包子」，因此連好萊塢都搭上這股包子風潮，動畫片「包子」也因此得獎。

第1名則為「台灣『韓吉』拚外銷 雲『地瓜』搶灘上海」，林妖說，這則新聞被他選為榜首的原因，是因為記者為了把新聞與韓國瑜扯上關係，還特地發明了新的翻譯詞彙「韓吉」，在這2分半的新聞中，幾乎都在介紹雲林的地瓜，內容「完全與韓國瑜無關」。以上5則新聞都讓林妖佩服的五體投地。

網友則留言「笑爛﻿啦」、「真的有夠好笑」、「我都把他當綜藝節目來看欸」、「喜韓兒看這種還能津津有味」、「不愧是韓天電視台」。筆名「人渣文本」的輔大教授、作家周偉航也在臉書轉貼該影片，笑稱「我平常都沒在看中天，沒想到他們一般新聞也是這樣硬幹的。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/