韓國瑜批台大法律總統毀經濟 陳致中：是國民黨搞殘經濟

2019-04-14 23:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜隔海開嗆，指出前後三位都是台大法律系出身的總統後，台灣經濟與競爭力就殘廢了，引發各界議論；市議員陳致中晚間指出，批判前朝並無法兌現自己的競選支票，且搞殘經濟的應該是國民黨。

陳致中認為，亂批評前朝、謾罵中央，並不會直接兌現自己的競選支票，自己的承諾靠自己，韓市長選前口口聲聲要讓高雄發大財、變首富，結果還沒發財，市府卻要先砍市民的社福補助，令人不敢置信！

他表示，許多市民引頸期盼高雄市改變發展、生活改善，但市長似乎志不在此，寧可花329萬公帑飛上萬公里去參加兩場閉門座談，也不願多費心在市政上，很多人覺得他每天忙的事是為了選總統準備，他也不敢講清楚，曖曖昧昧、三心兩意！

陳致中直言，搞殘經濟的應該是國民黨，馬總統跟韓市長同樣接受一中，仰北京鼻息，但八年經濟成長率平均2.8%，遠低於陳總統八年的4.8%，陳總統最後兩年甚至達到6%，失業率降到3.9%，中央政府總預算達到史上罕見收支平衡，歷史會評判、數字會說話，陳總統並未接受終極統一，不用默認ㄧ國兩制，沒有出賣主權，ㄧ樣可為台灣拼經濟、顧好人民生活，這ㄧ點或可提供給韓市長深思！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/