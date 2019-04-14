統一後中國可幫軍公教年金買單？ 他嗆：一廂情願的荒唐願望

2019-04-14 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕去年大選期間一則訊息在軍公教群組瘋傳，內容指出「只要台灣人簽下『認同一個中國，擁護祖國統一』的同意書，中國一年便會拿出一百億台幣，讓台灣的退休軍公教能安享晚年，從此不必縮衣節食。對此臉書粉絲專頁「蕪菁雜誌」反駁，中國自己連退休問題都搞不好了，怎麼可能有那個餘裕，「台灣的軍公教還要懷抱著這種一廂情願的荒唐願望嗎？」

「蕪菁雜誌」表示，中國自己對退休問題都焦頭爛額，2017年中國全國的社會福利收入裡，有近70％份額都是養老基金，換句話說，「若沒有慷慨的中央政府補貼，中國的養老基金早已陷入嚴重赤字」。目前赤字的走勢，還預計會從2018年的2340億元人民幣，一路飆升到2022年的5340億元，屆時，中國近一半的省份將入不敷出。即便靠中央補助，一些經濟較不景氣的省分如黑龍江，已在2018年夏天開始拖欠退休金發放。

「蕪菁雜誌」解釋，這部分原因得歸咎於過去國企、私企，可能利用漏洞逃稅，而沒有提撥足夠的退休金。另外，中共過去長期實行養老金「雙軌制」，導致中共黨政背景的事業未繳養老保險金，退役後反而拿到最多的錢，也是造成現今慘況的一大重點；中國奉行的「一胎化政策」，也將致使人口結構以「雪崩式」的速度走向高齡化，「高齡化便會將教育、醫療以及養老金方面的支出逐年拉高」。

「蕪菁雜誌」說，中國內部的退休問題已如此嚴峻，根本不可能再為台灣的退休政策買單，台灣軍公教族群若因為對執政黨的積怨，而開始對「兩岸統一、中國買單」有幻想的話，真的是「一廂情願」、「荒唐」的想法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/