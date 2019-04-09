館長直播批年改 賴清德緩頰：不改未來「學弟」領不到

2019-04-09 22:06

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院前院長賴清德今天晚間與網紅「館長」陳之漢開直播。兩人談到年金改革、一例一休問題。陳之漢批評，軍、警、消防危險職業，應該要和文職退休待遇不同，然而面對中共武統恐嚇，卻又大幅削減軍隊經費和退休福利，賴清德解釋，現在軍公教的基金快要破產，如果不改革未來學弟妹都不能領到。

賴清德說，軍公教所繳的保險費，能領出來的錢已經不夠，基金就要破產，所以如果不改革，之後學弟妹也都會領不到，政府也將省下來的錢放在基金裡，能夠繼續運作，「現在領少，但未來可以領。」

過去是海軍陸戰隊的陳之漢也說，對岸的中國軍事費用都是以兆為單位計算，台灣反而減少、還裁撤掉陸戰隊人員，「三軍裡面可憐，但是福利少、人員少。」

賴清德說，不管哪個軍種，都是保家衛民眾重要要單位，應該好好照顧，充實戰備力量。

另一方面，陳之漢也提到關於一例一休爭議及創業問題，賴清德說，接任行政院長後對於法令有做調整，希望能更有彈性、勞資可以合作，不過也無法符合所有企業。

賴說，未來一定要會鼓勵年輕人創業，並打造做好環境，回想第一次經濟奇蹟就是中小企業創業結果，現在的工業4.0，現在的雲端、大數據加上工商基礎創業，但此之前也要提供年輕人教育訓練、資金取得、法律環境及國際接軌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/