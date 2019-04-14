國民黨基隆立委初選提名 驚傳延期到6月

2019-04-14 13:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆立委初選提名作業驚傳「延後」！

立委擬參選人、基隆市議員宋瑋莉今天受訪時表示，原先傳出國民黨基隆立委初選提名作業為四月中、下旬，但是遲遲未有消息，她昨天請人詢問國民黨中央黨部，黨中央表示，基隆立委初選提名作業是第4階段、時間點落在6月左右。

記者電話向國民黨基隆市黨部主委黃希賢查證，黃希賢並未接電話，無法證實延期一事是否屬實；據了解，有意問鼎黨內立委初選提名的選將們，對於何時初選與作業模式都尚未被告知。

至於初選提名作業，究竟採用全民調或者是黨員投票等其他模式，宋瑋莉說，她覺得應該是基隆5位有意參選立委的同志先協調，看究竟是要全民調或者是黨員投票、民調的七三比，不管哪一種，大家協調有共識，公平方式下產生國民黨的立委參選人。

宋瑋莉立委競選辦公室今天上午成立，包含前市長張通榮、前議長張芳麗、基隆市議會國民黨議員、無黨籍與親民黨議員到場；曾經與宋瑋莉一起角逐國民黨基隆市長提名的謝立功、曾經與宋瑋莉角逐議長寶座的基隆議長蔡旺璉紛紛現身，蔡旺璉更上台為宋瑋莉公開站台。

蔡旺璉說，他預祝宋瑋莉在黨內初選能出類拔萃名列前茅，打贏初選第一仗，才能有第二階段的戰爭；蔡旺璉更公開呼籲，大家回去要跟左鄰右舍、親朋好友拉票，只要接到電話訪問，就說要給宋瑋莉，台下響起如雷掌聲。

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