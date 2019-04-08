國民黨桃市立委初選激烈 2市議員擬換跑道自辦民調

2019-04-08 23:50

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市黨部今起一連3天受理第2梯次的第2、第4及第6選區立法委員初選登記。首日第2選區有立委吳志揚完成登記；第4選區有現任市議員萬美玲、詹江村登記；第6選區有前市議員楊朝偉完成登記，立委陳學聖也由服務處主任武九齡代為領表。

其中，吳志揚原已登記第3選區（中壢）立委初選，經市黨部協調後轉戰「艱困」的第2選區（楊梅、新屋、大園、觀音），他表示，是抱著必勝的決心，並認為第2選區是最有人情味的地方，也具有發展潛力，需要有經驗、能力且夠份量的立委，相當樂意且有責任，要讓大家看見第2選區的好。

第4選區（桃園）2名現任市議員萬美玲、詹江村登記後即刻自行協調，決定速戰速決，另請議長邱奕勝委由民調公司，於昨起一連2天進行民調，最快明天將有結果，並視結果，民調高的將獲得禮讓，由於市黨部仍持續受理登記作業，若是在截止日前殺出程咬金，民調低的那方也會無條件支持民調勝出者；另方面，現任第3選區的現任立委陳學聖選擇轉戰第6選區（八德、大溪、復興、中壢12里），預定今天中午完成登記。

國民黨桃園市黨部立委初選已完成登記的選區，包括第3選區有現任市議員魯明哲，以及競爭最激烈的第5選區（平鎮、龍潭），有立委呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲登記，將於4月20日起連續3天進行民調。其中，第3選區已確定由魯明哲對戰民進黨現任市議員彭俊豪。

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