INTERPOL拒邀台灣參與 外交部「強烈遺憾及不滿」

2019-04-13 20:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，據報國際刑警組織（INTERPOL）不會邀請台灣參加大會，外交部對此表達強烈遺憾及不滿。外交部強調，兩岸分治分立、互不隸屬是台海現實，台灣不是中國的一部分，只有台灣政府能代表台灣，呼籲INTERPOL抗拒政治干擾，儘速接納台灣參與。

INTERPOL大會將於今年10月在智利登場。台灣自2016年起重啟推案，由刑事局長3度致函給INTERPOL表達盼望參與訴求，但也連續3年向隅。外交部今天表示，對於INTERPOL負面回應媒體、直言不會邀請台灣以觀察員身分參加大會，外交部表達「強烈遺憾及不滿」。

外交部並重申，兩岸分治分立、互不隸屬是台海現實，台灣不是中國的一部分，中國無法、也無權在國際上代表台灣，只有「台灣2300萬人以民主程序選出的政府」才能在INTERPOL中代表台灣，並就防制跨國犯罪相關事宜與INTERPOL及全球各國交流合作。

外交部強調，打擊跨國犯罪無涉政治，INTERPOL的宗旨既然是在強化全球警察機關在執法方面的合作，就不應排除任何利害關係方的參與。

外交部也說，台灣爭取參與INTERPOL，已獲得友邦和越來越多理念相近國家的支持，友我動能持續累積加強，顯示我方訴求具正當性及合理性，INTERPOL方面理應秉持專業，予以重視。外交部呼籲INTERPOL，應堅守中立及專業立場，抗拒政治干擾，儘速接納台灣參與。

在今年INTERPOL大會召開前，外交部表示將持續和警政署一同積極向國際社會爭取支持。美國國務院近期表達支持台灣國際參與時則說，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織，包括WHO、INTERPOL、ICAO等。

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