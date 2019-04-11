台灣保證法案 美眾院外委會通過

2019-04-11

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國眾議院外交委員會於美東時間九日通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案及眾院版「二○一九年台灣保證法案」，並在官方社群媒體以我國國旗及TRA@40主視覺圖樣介紹法案進度。外交部昨對美國會不分黨派展現對我強勁支持，表達誠摯感謝。

重新確認美對台執行TRA承諾決議案也通過

美國眾院外委會於美東時間四月九日下午，以口頭表決方式一致通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾（H.Res.273）」決議案及眾院版「二○一九年台灣保證法案（H.R.2002）」，從提案到出委員會僅經過十天，下一步將送交眾院院會審議。

審議過程中，外委會主席安格爾說，他很榮幸與首席議員麥考爾共同提出H.Res.273決議案及H.R.2002法案等兩項議案，增進美台夥伴關係。安格爾說，四月十日是「台灣關係法（TRA）」立法四十週年，國會此時再次確認對台灣及對執行具指標意義的TRA承諾，至為重要。

麥考爾則說，台灣是強勁的民主盟友，但受到共產中國的威脅日增，他與安格爾主席共同提出的「台灣保證法案」重申美國對台灣國防戰力及國際參與的支持，在TRA立法四十週年之際，讓台灣友人了解美台同盟「未來只會更加強化」，至為重要。

眾院外委會並在其官方社群媒體以GIF動畫方式說明當日所審議的各項議案，其中分別以「我國國旗」及「TRA@40主視覺」做為H.R.2002法案及H.Res.273決議案的示意圖，強力展現對我國的堅定支持。駐美代表處則表示，對美國國會長久以來支持深化台美關係、力挺中華民國捍衛主權、民主自由及台海安全的具體行動，表達誠摯感謝。

外交部表示，兩案迅速在TRA立法生效四十週年前夕在眾院外委會推動通過，殊具意義。外交部將密切關注各項友我議案未來可能發展，並持續以務實態度，與美方共同推動進一步深化台美各層面的合作夥伴關係。

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