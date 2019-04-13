高調稱赴哈佛「演講」被打臉 林濁水酸：韓國瑜何時變學者

2019-04-13 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜率團訪美前，自稱將赴哈佛大學「演講」，卻遭民運人士王丹踢爆僅是「閉門座談」。對此，前立委林濁水酸說，哈佛學者若要把韓的「演講」當成學術研究資料，是沒有問題的，「但韓國瑜什麼時候變身當學者，高雄市政府什麼時候變成學術機關？」

林濁水在臉書表示，韓國瑜的「演講」，哈佛學者若要當成學術研究的資料、素材，所以算是哈佛的一項學術活動，這沒有問題；但是韓國瑜什麼時候變身當學者，高雄市政府什麼時候變成學術機關，所以和哈佛雙方進行起學術交流？」

林濁水說，假使韓國瑜變身成功成為學者，那韓什麼時侯像哈佛學者一樣以這次交流獲得的知識寫成學術報告，而學術機構高雄市政府什麼時候要加以出版？他舉例，假使這是學術交流，那麼政大選研中心為了研究選舉，找台北市天玉里等幾個里長到政大和他們座談，那不就該叫天玉里和政大學術交流？

林濁水質疑，韓國瑜發揮「庶民本色」，底層眷村風格像太平島股票上市的宏論一樣，一貫大掰一氣的精神說他去學術交流，「請教韓粉教授，這令人大開眼界的現象是怎麼回事？」

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