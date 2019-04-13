反併吞民意高漲 統促會中市遊行臨時喊卡

2019-04-13 15:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國和平統一促進會等親中團體，突然於今天中午宣布取消「支持統一」的遊行，理由是「顧及社會秩序，參與者之安危」，許多人卻不這樣想，研判這些親中團體，真正取消的理由有二，其一是顧及台中市長盧秀燕的政治聲望，其二是被激怒的民意嚇到，市議員江肇國、黃守達並把矛頭指向台中市長盧秀燕，希望「媽媽市長」不要再幫助中國，把台中市當成政治籌碼，他們也認為，未來統戰不會停止，要有來一次，擋一次的決心。

中國和平統一促進會等親中團體，對取消「支持統一」的理由輕描淡寫，其聲明書僅幾句話描述，包括中國學者李毅被台灣驅逐出境（李毅是主張武力統一的「武統」學者），以及「顧及社會秩序，參與者之安危」，但各界解讀卻不是如此單純。

市議員江肇國說，他合理的推測，是統促會與台中市政府有高度的共識，中市政府才會核准「支持統一」遊行，但此事件爆發後，這2天台灣民間展現出憤怒之聲，以及對台灣主權的維護之心，市長盧秀燕絕對有所感覺，對盧秀燕的政治有很大的影響，中國勢力統戰不會停止，但民間捍衛且拒絕一國兩制之心也不會停止，「來一次、擋一次」。

他也呼籲台中市政府，不要把台中市當成籌碼，他合理懷疑，市長盧秀燕與上述親中團體一定有高度默契與互動，他們評估，支持統一的遊行，在政治上對盧秀燕會有很大的扣分，才會中止「支持統一」遊行，不過，盧秀燕還是得面對「盧市長，您是否支持一國兩制」的聲音。

市議員黃守達認為，統促會等親中團體停止「支持統一」遊行是台中公民社會的勝利，他強調，盧秀燕應重視紅色滲透的問題，儘快向台中市民交代，對習近平一國兩制與九二共識的態度。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/