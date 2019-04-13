中火水污染還推責 藍營促勒令機組停工

2019-04-13 14:03

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕台中市政府退回台中火力發電廠放流水改善計畫書，欲勒令4部機組停機處分，市議會國民黨團今（13）日聲援市府，批評中火將水污染責任推給鯉魚潭淨水場是鬼話連篇，要求市府硬起來勒令機組停工；中火回應，報告書並未直指鯉魚潭水質不好，誤會一場。

國民黨團表示，中火排放的廢水採樣化驗，市府環保局發現「硝酸鹽氮」的濃度嚴重超標，先後罰了300多萬還不見改善，甚至水污染越來越嚴重，最近一次抽檢「硝酸鹽氮」還超過標準值的2倍，實在太可惡。

黨團又說，台電還把硝酸鹽氮的數值會超標推給鯉魚潭淨水場，然而該場的水質檢測數值僅有0.4 mg/L，且完全符合飲用水標準，中火1到4號機組流放口的水質檢測數值卻高達100多，兩相比較可見中火硬拗，鬼話連篇。

黨團強調，中火廢水改善期程要等到明年底，是放任我們的水環境繼續受污染，台電與經濟部擺明欺負台中人，台中人絕對不能接受，要求市府硬起來，依照水污染防治法直接勒令中火1到4號機組停工，維護民眾健康為重。

中火廠長朱記民說明，中火在製造中所產生硝酸鹽氮來源很多，有來自煙器、自來水等，其中自來水中含量為0.4ppm，比環保署規定水中含量不得超過10ppm為低，但在前端並未處理，不是指鯉魚潭的水質不好，是指製程中產生的硝酸鹽氮的來源很多，其中水中的含量也有，但只是佔一點點，他很抱歉造成外界的誤會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/