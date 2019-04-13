中火若停機 台電：供電恐轉橘燈

2019-04-13

中市府退回中火改善計畫 考慮重罰或停機

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、黃佩君／綜合報導〕台中火力電廠放流水日前遭稽查硝酸鹽氮濃度超標，台電前天提交改善計畫書，昨遭中市府退回並砲轟沒有誠意改善，將在十五日公布重罰或下令一到四號機停機等處分。台電發言人徐造華表示，目前正值多部機組歲修迎接夏季的整備期間，若遭停機，將對未來供電造成很大影響，可能從供電吃緊的黃燈掉到供電警戒的橘燈（備轉容量率三％左右），這兩天將與中市府溝通。

中市府：改善書僅3頁 沒誠意

台中市長盧秀燕曾多次向經濟部及台電要求除役中火老舊的四號機組，這次市府展開中火稽查專案檢出水污超標，新聞局長吳皇昇被問及是否增加與中央的談判籌碼時，強調「水污染是事實，也是向中央要求機組停除役的證據！」

中火連續三次被查出廢水中硝酸鹽氮濃度超標，吳皇昇表示，其中環保局三月二十一日在中火一到四號機組一部歲修、一部進行環保工程，共兩部停機的情況下，檢出放流水硝酸鹽氮含量濃度達一○五毫克／公升，是標準值（五十毫克／公升）的兩倍，水污情節重大，卻只願意承諾減產十％。

他批評台電改善書僅三頁，提出減產、新增改善設備、增設廢水廠或調整注氨量等改善期程，全都超過法定九十天期限，甚至有延到明年十二月底，這還不包括可行性評估，都顯示台電、中火沒有誠意改善。

台電：積極與中市府溝通

徐造華表示，中火機組對電力的備轉率約三％、最高可達五％，若停機「將對未來供電造成很大影響」。他說，本週備轉率在黃燈六％以上，若中火遭停機，機組提前結束歲修的可能性很小，備轉率恐將掉到橘燈、僅剩三％。

目前歲修機組包括林口二號、台中三號、台中九號、和平一號、麥寮二號及大林六號機、核二廠二號機等，總裝置容量四八○萬瓩，約占總供電近十三％；若再有計畫外停機，對供電有相當壓力，台電表示會積極與中市府溝通。

徐造華說明，台電提供短中長期改善措施，包括：短期調整燃煤配比、加強廢水處理設備維護；中期將在半年內設置先進廢水處理設備；長期則將設置新廢水處理廠，預計明年底完工。

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