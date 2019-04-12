中火水污提改善計畫 市府：非常沒有誠意將退回

2019-04-12 11:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保局採檢中火放流水第3次水污超標，昨天在台電陳述意見截止日收到陳述意見書和改善計劃書後，環保局長吳志超和新聞局長吳皇昇今天召開記者會表示，在1到4號機組停機2部的狀態下檢出硝酸鹽氮超標2倍，竟只承諾願意減產10%，顯然對改善「非常非常沒有誠意！」且提出各項改善期程都超過法定期限，以及法定程序不符情形將會退回改善書，本月15日公布1到4號機組的處份結果，不排除重罰或下令停機。

台中市長盧秀燕曾多次向經濟部及台電要求老舊的4號機組除役，這次市府展開中火稽查專案檢出水污超標，吳皇昇在記者會被問及是否增加與中央的談判籌碼，吳皇昇強調「水污染是事實，也是向中央要求機組停除役的證據！」

吳皇昇表示，台電水污情節重大，對台中市民的交代的改善計劃書頁數僅短短3頁，而且初步審視3月21測出1到4號機是1部歲修、1部環保工程，2部停機的情況下，放流水檢出硝酸鹽氮含量濃度達105毫克/公升，是標準值（50毫克/公升）的2倍，卻只願意承諾減產10%「難道不會再超標、污染、超標2倍以上！」

吳皇昇說，台電提出改善各項設備、方法的改善期程不但超過法定90期限，甚至到明年12月底，而且還不包括可行程評估，認為台電、中火沒有誠意改善。

吳志超也說，中火不但被發現水污，長期以來的空污更是嚴重，他認為，中火4號機排放的PM2.5、硫氧化物、氮氧化物占全市固定污源（主要為工廠）各占46%、76%、78%，而占全台中市的污源源比例則是15%、64%及40%，排出空污量也相當大，評估四號機希望能停工除役，一年可減少PM2.5為108.2公噸/年，是26萬輛2行程機車、四行程74萬輛是量，氮氧化物為1645.8公噸/年，是760萬輛四行程機車或156萬二行程車機的量，而全台中市機車僅170萬輛，可見空氣污染影響之大。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/