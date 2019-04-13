綠民代公布馬英九與李毅合照 馬辦：抹紅伎倆令人不齒

2019-04-13 12:58

〔記者施曉光／台北報導〕針對桃園市議員王浩宇在臉書公布曾經主張武力統一台灣的旅美中國學者李毅與前總統馬英九合照，馬英九辦公室今日回應表示，合照場景是馬英九去年12月5日，於東吳大學嚴家淦法學講座專題演講「69年來的兩岸關係：今後何去何從」活動上，該演講全程開放媒體採訪，李毅如同其他聽者一樣於演講結束後與馬的公開合照，馬不認識李毅，兩人也沒有任何其他互動，痛批王浩宇「抹紅伎倆令人不齒」。

馬辦指出，馬英九對兩岸問題一向有完整清楚的論述，反對使用武力、維持兩岸和平是其一貫主張，更反對所謂的「武統論」，王浩宇拿李毅在公開場合與馬英九的合照混淆視聽，企圖誤導兩人近日曾私下會面，抹紅伎倆令人不齒，如果王浩宇有空也可來聽聽馬英九的演講，將有助於瞭解馬的兩岸論述。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，王浩宇刻意把公開場合誤導為私下會見，也刻意忽視馬英九多年堅決反對武統的「不武」主張，其用心不堪聞問，更不值得一駁。

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