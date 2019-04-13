李毅遣返還不夠！ 顏擇雅：應列主張統戰「黑名單」

2019-04-13 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕極力鼓吹武統台灣的中國學者李毅，因來台言行有違法之嫌，昨被移民署強制遣返，遭到部分人士反對。對此，作家顏擇雅說，她不認為一條在威權時期用於打擊民主自由的法律，在今日就不能再用。

顏擇雅今天上午在臉書上表示，有人反對以「來台活動與申請不符」為由，驅逐李毅出境，因為那條法律是戒嚴時期用來驅逐黨外友人，那條法律重點是賦予政府快速驅逐外人出境的權力，碰到李毅這種狀況，就發現這條法律很好用。顏擇雅說，這條法律只發揮亡羊補牢效果而已，理想狀況，出入境管理局根本應該有個「黑名單」，所有主張過武統的人，除非公開宣示收回主張，變成尊重2300萬台灣人選擇，都不應該入境台灣。

顏擇雅指出，這不是打擊言論自由，而是善用國界，有一個國界不好好用，不把毒品或豬瘟還有武統主張者擋在外面，要主權幹嘛？武統就是威脅殺人，保護言論自由沒有保護到殺人威脅的。何況，再怎麼保護言論自由的國家，也可以宣布某位外國人是「不受歡迎人物」（persona non granta）。

她強調，李毅等級太低了，當然沒資格享有此待遇。美國拒發許多人簽證，根本不需公開給什麼理由，小說家馬奎斯整整30年拿不到美國簽證，外人只知是依據1952法律，美國不發給共產黨同情者簽證，馬奎斯也的確跟古巴共黨政權很友好，但美國政府從不必出來解釋為何不讓馬奎斯入境，也不必正式宣布馬奎斯是 「不受歡迎人」。

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