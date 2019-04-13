找林嘉誠寫國政白皮書選總統？柯P不鬆口：不用想太多

2019-04-13 12:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕本報獨家報導，屢次對外表示6月宣布是否參選總統的台北市長柯文哲，近來私下動作頻頻，不僅拜會企業大老，邀請前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，撰寫國政白皮書，引發外界聯想。對此，人在參加大甲媽祖遶境的柯文哲今日受訪表示，市長需要一個智庫，但不像政黨或基金會有錢籌組正式的智庫，因此找過去擔任政務官或學者專家，組織類似市長的顧問團，外界不用想太多。

參加遶境行程抵達雲林西螺福興宮的柯文哲，接受媒體聯訪。媒體詢問對於邀林嘉誠寫國政白皮書是否有選總統的意願，柯文哲態度大打太極，表示其實台北市長的高度本來就需要一個智庫，在處理很多事情需要周延的思考，但目前他們不可能花很多錢組一個組織，所以就找過去政務官、專家、學者來組成市長的顧問團。

媒體追問「國政」一詞，是否引發外界聯想？柯開玩笑說，「那把國政改市政就好了啊」。柯說，台北市是台灣的首都城市，他這次去美國，很多內容就牽涉外交，也不是市政等級可以處理的。

柯文哲舉例，昨天就討論到北農25％的產品都來自雲林，所以北農的營運、蔬菜消費模式，都會直接影響雲林農業的發展，如果要討論這題，要分這是國政還是市政？這實在很難回答，因為牽一髮動全身，「我只是做我該做的事，如來如去、自由自在」。

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