藍綠惡鬥何解？賴清德說他這些地方跟韓國瑜相同

2019-04-13 11:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選協調持續中，挑戰蔡英文總統的前行政院長賴清德今天在臉書貼出1日的網路媒體直播影片指出，他跟韓國瑜理念主張不同，但兩人都在台灣生長、都當過市長、立委，有很多相同的地方，其實各政黨可以坐下來擬訂好的策略，一致對外。

有網友提出「如果你當總統，要怎麼處理藍綠惡鬥的問題？」

賴清德說，他一定會盡最大力量團結台灣內部，只有先團結，才有辦法去解決各種問題。

賴也表示，中國不斷對台施壓，強迫接受九二共識，否則不願交流，但習近平已公開宣示「沒有一中各表，只有一國兩制」。此時，台灣內部不必競相提出不同主張，而是需要坐下來，為尋求台灣最大利益而合作。

賴清德強調，國內各個政黨是可以共同面對台灣未來的發展，去異存同，擬定出好的策略一致對外，如果不這樣的話，不只是台灣失去機會，久而久之，也會失去政黨的價值與使命。

最後賴清德也在臉書主題標籤「＃韓國瑜 ＃賴清德」。

賴清德說，他跟韓國瑜一個主張統一，一個主張台灣是主權獨立國家，但兩人還是有很多相同地方，在台灣生長、在台灣接受教育、都分別擔任立委，擔任市長。其實各政黨可以坐下來面對台灣未來發展，大家共同擬訂好的策略，一致對外。若不如此，久而久之，台灣的政黨也沒有機會。

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