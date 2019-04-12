「拷秋勤」遭爆也用微博 主唱宣布：暫停參與樂團一切事物

樂團主唱「fishLIN（林家鴻）」晚間在個人臉書PO文，宣布要暫停參與拷秋勤一切事務。（擷取自「拷秋勤 Kou Chou Ching」臉書）

2019-04-12 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前開設微博帳號「台灣阿北－柯文哲」，引發樂團「拷秋勤」不滿，怒指柯文哲「超級悲哀」，還嗆「你有需要蹭粉蹭到中共社群媒體上嗎？」不料卻被網友爆料拷秋勤本身也有開微博，隨後拷秋勤緊急刪文。對此，樂團主唱「fishLIN（林家鴻）」晚間在個人臉書PO文，宣布要暫停參與拷秋勤一切事務。

經常評論時事的樂團「拷秋勤」不滿柯文哲開設微博帳號，在臉書發文痛批柯「超級悲哀」，怒轟「你好好一個台灣選民選出來的首都市長，開什麼微博帳號？」、「你有需要蹭粉蹭到中共社群媒體上嗎」？結果有網友翻出拷秋勤早在2011年2月就開設微博帳號，此事也在網路上掀起軒然大波。

對此，拷秋勤樂團主唱林家鴻今晚在臉書發文，宣布「本人今日起暫停參與拷秋勤一切事務，特別聲明：拷秋勤粉專文章跟本人無任何關係也非本人所寫」。他也坦承「我有微博帳號沒錯，不過都在上面聲援六四西藏還有台灣國，有興趣自己去查」。

有網友對此推測，5人組成的拷秋勤樂團，可能因為最近在粉專上頻頻發表政治言論，造成團內成員分歧，才會發生此事；目前林家鴻個人臉書該篇聲明也已無法預覽，尚不知原因為何。

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