酸柯P開微博「超級悲哀」 本土樂團被爆也有微博急刪文

2019-04-12 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前開設微博帳號「台灣阿北－柯文哲」，引發樂團「拷秋勤」不滿，怒指柯文哲「超級悲哀」，還嗆「你有需要蹭粉蹭到中共社群媒體上嗎？」不料卻被網友爆料拷秋勤本身也有開微博，隨後緊急刪文。

經常評論時事的樂團「拷秋勤」不滿柯文哲開設微博帳號，在臉書發文痛批柯「超級悲哀」，稱「你好好一個台灣選民選出來的首都市長，開什麼微博帳號？你是要開給鬼看的嗎？你有需要蹭粉蹭到中共社群媒體上嗎？難不成那裡會有你的支持者喔。」

「拷秋勤」同時把砲火還轉向高雄與台中，直指台灣三大城首長親中親成這樣，狠酸「比軟巴囊還皺」。

有網友詢問「拷秋勤」是不是有開微博，起初「拷秋勤」否認，但立刻遭網友翻出其早在2011年2月就開設微博帳號，網友紛紛笑稱：「照妖鏡真的沒事別亂碰啊」、「覺青的微博自助餐」、「自己有開微博也忘」，紛紛在該文底下貼上「拷秋勤」微博頁面，隨後「拷秋勤」這篇批評柯文哲的臉書文也自刪。

面對網友的嘲諷，「拷秋勤」發文反駁：「我們想透過微博洗腦中國人支持台獨」，要那些批評他們的網友「我們這些在微博上特別分享給中國人的台獨思想，也不要漏掉耶」，要大家何不一起來「在微博上發佈台獨思想呢？」

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