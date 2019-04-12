立院三讀 再生能源2025年達2700萬瓩

2019-04-12 13:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「再生能源發展條例部分條文修正案」，三讀通過的第12條條文明定，用電大戶應裝設一定裝置容量的再生能源設備，未設置者應向主管機關繳納代金。條文並明訂2025年再生能源發電設備推廣目標總量應達2700萬瓩以上。至於國民黨黨團主張再生能源躉購費率競標遴選應入法，以提高透明度的條文，經表決後並未通過。

為推廣再生能源利用，增進能源多元化、改善能源結構，立法院院會今三讀通過討論已久的「再生能源發展條例部分條文修正案」。三讀通過條文明定，經濟部得考量國內再生能源開發潛力與各方影響，訂定未來兩年的再生能源推廣目標，條文也明訂2025年再生能源發電設備推廣目標總量應達2700萬瓩以上。

此外，三讀條文也規定，中央主管機關應向各售電業依照非再生能源的售電量收取費用，作為再生能源發展基金，基金並用於再生能源的發電補貼。

另一方面，為活化綠能自由化交易市場，三讀通過第9條條文也明定，設置綠能躉購費率與自由化交易的切換機制，條文指出，「再生能源發電設備所產生的電能，除依電業法直供、轉供、自用及售予再生能源售電業外，應由公用售電業躉購。再生能源電能若改依本條例躉售，或有多餘電能依本條例躉售者，適用再生能源發電設備首次提供電能時的公告費率」。

三讀條文規定，除第7、10-1、10-2、10-3、10-4外，本法施行日期，自公布日起實施。

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